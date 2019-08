Cathédrale de Saint-Malo : le clocher accessible tout l'été

Saint-Malo, France

Elles ont rythmé la vie des malouins pendant plus d'un siècle, et s'apprêtent à être remplacées. Les cloches de la cathédrale Saint-Vincent de Saint-Malo vont bientôt laisser la place à trois nouvelles cloches, qui attendent patiemment leur tour dans l'entrée. "Elles ont été bénites fin juillet, précise Philippe Petout le conservateur du musée de Saint-Malo. Les anciennes avaient soit un son altéré, soit devaient être remplacées en prévention d'un accident".

Mais avant de leur dire adieu définitivement, l'association Campana organise chaque jour, du lundi au samedi, des visites du clocher de la cathédrale, habituellement fermé au public. Les visiteurs peuvent ainsi découvrir lors d'une visite guidée l'histoire de ces machines de plusieurs tonnes. "Les cloches sont intimement associées à l'histoire de la cité et aux événements de l'église", ajoute le conservateur.

Philippe Petout admire l'une des futures cloches de la cathédrale malouine. © Radio France - Théo Meunier

Un lieu chargé d'histoire, et une vue imprenable

Après avoir gravi une centaine de marches, on pénètre dans le beffroi et admire ces anciennes cloches, dont Noguette qui annonçait le couvre-feu chaque jour à 22 heures."A cette heure là on allait chercher les chiens du guet. Ils n'étaient pas nourri et on les faisait patrouiller en demandant aux gens de rentrer chez eux et de fermer leur porte. Puisqu'ils étaient affamés, dès que les chiens voyaient quelqu'un ils le mangeaient", raconte, passionné, Philippe Petout.

Encore un effort de quelques marches, pour découvrir le sommet de la cathédrale et sa vue imprenable sur la cité corsaire et toute la côté. Le panorama offre notamment à voir le Cap Fréhel, le tombeau de Chateaubriand ou l'île de Cézembre. "Je n'avais jamais vu Saint-Malo comme ça, s'exclame une touriste. Cela valait le coup de grimper toutes ces marches." Une belle façon de terminer cette visite gratuite, même si l'association compte sur la générosité des touristes pour contribuer au remplacement des cloches. Celui-ci est prévu pour septembre pour un budget de 240 000€.