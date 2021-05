Le Clos Lucé, à Amboise, nous immerge dans La Joconde, La Cène et les autres tableaux de Léonard de Vinci

Tout le monde connait la Joconde et La Cène mais Léonard de Vinci a peint 15 autres tableaux au cours de sa vie. Ils seront tous visibles à partir de fin juin au clos Lucé, à Amboise. Un espace immersif permettra d'admirer les oeuvres projetées sur tous les murs et au plafond.

A partir du 25 juin, la dernière demeure du génie, à Amboise, va proposer à ses visiteurs un nouvel espace de 500 mètres carré, dans une halle industrielle du 19e siècle réhabilitée : "Les galeries Léonard de Vinci". Dans ce très beau bâtiment, le public pourra découvrir une galerie sur Vinci l'Architecte, une autre sur Vinci l'Urbaniste, avec des dessins et des maquettes, mais incontestablement, la salle la plus innovante est une galerie immersive dans laquelle on se trouve plongé au cœur des peintures du Maître.

Offrir aux visiteurs la compréhension du processus créatif de De Vinci, peintre

C'est une salle qui fait 15 mètres de long et plus de 5 mètres de large, et pendant un quart d'heure, les 17 peintures réalisées par De Vinci au cours de sa vie se succèdent, projetées sur les murs et au plafond. Parfois une seule œuvre occupe tout l'espace. D'autre fois, on découvre côte à côte plusieurs sourires ou plusieurs mains, issus de peintures différentes. Pas de paroles. Très peu de texte. Juste de la musique pour accompagner ce que François Saint Bris, le propriétaire du Clos Lucé, appelle le musée idéal : "Nous avions mis en avant De Vinci l'Ingénieur, mais il manquait dans notre offre culturelle d'exprimer tout l'univers de Léonard de Vinci, peintre. L'idée centrale, c'est de montrer les 17 chefs d'œuvre de Léonard de Vinci réunis dans une galerie immersive qui va nous permettre de comprendre le processus pictural de création du chef d'œuvre".

Léonard travaillait jusqu'à l'extrême sa préparation pour arriver au sublime" - Anne Carles, scénographe

Les 17 tableaux peints par Léonard de Vinci au cours de sa vie sont tous projetés, ainsi que de nombreux travaux préparatoires - © Château du Clos Lucé - Parc Leonardo Da Vinci. Arc-en-Scène : Drôle de Trame

Pour comprendre ce processus de création, on voit aussi de très nombreux dessins préparatoires. Grâce à une présentation dynamique, l'ébauche d'un bras, d'une jambe ou d'un drapé vient se superposer sur l'œuvre finale. Selon la scénographe, Anne Carles, ça permet de constater à quel point De Vinci était minutieux et appliqué dès le début de la phase de création : "On a pu associer les dessins préparatoires. Il y en avait beaucoup, c'est magique, et ça permet de ne pas rester juste dans l'immersion, mais d'être aussi dans l'explication de comment tel ou tel tableau a été réalisé. Voir les tableaux projetés sur une surface aussi grande révèle aussi beaucoup de choses. Les paysages par exemple. Derrière chaque portrait, Léonard a peint des paysages, sauf que là, ils sont isolés, restitués, magnifiés, agrandis. On se retrouve avec une salle entière avec des alpages bleutés dessinés par Léonard, que l'on n'avait peut être pas eu conscience de voir en arrière-plan de La Joconde".

Le Clos Lucé a investi 2,3 millions d'euros dans ce nouveau projet

En présentant cette nouvelle facette du génie de Léonard de Vinci, l'espoir est d'attirer un nouveau public pour égaler, dès 2022, le record de 520.000 visiteurs établi en 2019. "Les galeries Léonard de Vinci" ouvriront le 25 juin. D'ici là, le parc du Clos Lucé est ouvert. Les visites de l'intérieur de la dernière demeure de De Vinci reprendront le 19 mai.