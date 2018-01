La FFCAM (Fédération française des clubs alpins et de montagne) tient son assemblée générale ce week-end, les 20 et 21 janvier, au parc des expositions de Valence. Parmi les dossiers prioritaires : la formation des encadrants bénévoles et l’avenir des refuges.

Valence, France

Après une assemblée générale 2017 marquée par des rebondissements (la seconde liste en lice pour le renouvellement du comité directeur a été refusée… puis acceptée après conciliation*), le nouveau président Nicolas Raynaud et son équipe entament leur deuxième année à la tête de la FFCAM. La Fédération attire tous les ans davantage de pratiquants : ils sont aujourd’hui 95 500, soit une hausse de 3,1% depuis janvier 2017 (92 600 licenciés).

Besoin d'encadrants bénévoles

Avec une progression moyenne de 2 à 3% par an, la FFCAM peut sans trop de risque parier sur un franchissement de la barre symbolique des 100 000 adhérents d’ici 2020, soit la fin du mandat de l’actuel présidence. La Fédération, qui attire davantage de jeunes (20% des licenciés ont moins de 24 ans), dispose par ailleurs d'une marge de progression chez les trentenaires et les quadragénaires, un public « installé » par opposition à la tranche des 20-30 ans, plus mobile. Reste qu’il faut proposer des activités montagne à ces licenciés dont le nombre va croissant. Pour cela, les 385 sections locales présentes un peu partout en France peuvent compter sur 7 500 bénévoles. Ils sont élus, gestionnaires, ou encadrants. Et c’est là l’un des gros enjeux pour le Club alpin et son développement : être capable de recruter et former des encadrants dans un contexte où la demande (d’activités) est supérieure aux capacités d’encadrement.

Aujourd’hui, la randonnée pédestre reste le produit phare de la FFCAM. Mais d’autres disciplines connaissent un succès grandissant comme le ski de randonnée dont la demande explose ; l’attrait pour l’escalade est également très vivace. Ce week-end, les quelque 350 délégués attendus à l’Assemblée générale sont invités à débattre sur quatre grands thèmes, notamment cette problématique de la formation des bénévoles. L’une des discussions mise à l’agenda concernera par ailleurs le « modèle économique » de la Fédération.

Refuges : un modèle économique à repenser ?

Derrière cette formule, c’est la question de la gestion des refuges de montagne qui est posée. Car la FFCAM possède un « trésor » : 123 bâtiments - chalets alpins, refuges de moyenne et haute-montagne. Or ce patrimoine immobilier vieillit, sans compter la nécessaire adaptation aux nouvelles normes. Et si l'hébergement est la première source de revenu de la Fédération (plus de la moitié du budget), c'est aussi le principal poste de dépenses (près de 70%). Depuis le début du siècle, une vingtaine de bâtiments ont ainsi été rénovés ou reconstruits pour un coût total de 55 millions d’euros. En 2017, le Club alpin a notamment rénové le refuge Temple-Écrins, dont la réouverture est prévue le 15 juin 2018, et agrandi celui de la Dent Parrachée (Vanoise). Il a dû aussi faire face à des dépenses imprévues : la réparation du refuge du Promontoire (Écrins), endommagé par une chute de pierres fin août.

En 2015, le « livre blanc » sur les refuges estimait qu’au cours des 20 prochaines années il faudrait refaire une quarantaine de bâtiments, pour un investissement global de 95 millions d’euros. La Fédération des clubs alpins considère qu’elle peut prendre en charge la moitié de cette somme. Pour boucler le tour de table, il faudra interroger les partenaires mais aussi réfléchir aux plages d’ouvertures, à la tarification, et à la façon d’attirer de nouveaux publics. En 2017, la fréquentation de ces refuges a été particulièrement forte. Ils ont enregistré 292 000 nuitées (printemps et été), soit une progression de 3% par rapport à 2016 qui fut déjà une excellente année (+ 6%). L’an passé, c’est le refuge du Col de la Vanoise (Savoie) qui est arrivé en tête en terme de fréquentation, devant le refuge du Goûter sur la voie normale du mont Blanc. Le bâtiment, situé à 2 518 mètres d’altitude au pied de la Grande Casse, a été entièrement reconstruit en 2014. Avec ses 98 couchages et son architecture moderne, le refuge séduit également par sa polyvalence. Il attire aussi bien les alpinistes, les randonneurs à ski, que les marcheurs au long cours et les familles. Un véritable symbole de la diversification des publics recherchée par la FFCAM.

(*) La liste emmenée par Françoise Gendarme, ancienne président du Syndicat national des guides de montagne (SNGM) et aujourd’hui vice-président du SIM (Syndicat interprofessionnel de la montagne), a recueilli 8,12% des voix en janvier 2017.