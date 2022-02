Le curling, ce sport incompris : rencontre avec des amateurs de Viry-Chatillon

Qui dit JO d'hiver... dit curling ! Ce sport qui nous interpelle et que l'on redécouvre tous les quatre ans, avec cette question que l'on se repose à chaque fois : mais pourquoi agitent-ils le balais aussi frénétiquement sur la glace ? France Bleu s'est penché sur ce sport méconnu auprès de ses amateurs essonniens.

A Pékin, les matchs ont lieu tous les jours, entre le Canada (où le curling est un sport populaire), les USA, la Grande-Bretagne (c'est en Écosse qu'il a été inventé), le Danemark, la Suède, la Norvège, la Suisse, et même l'Italie, la Russie, la Chine, le Japon, la Corée du Sud, etc. La France, elle, est absente. Il n'empêche : les rencontres sont attentivement suivies par les curleurs et curleuses de Viry-Chatillon (Essonne) qui ont le temps, comme Joël : "Je regarde tous les jours ! Je suis à la retraite : ça aide !" admet l'un des piliers du club : "J'y joue depuis que la patinoire a été ouverte : ça fait 50 ans".

Auparavant, il pratiquait le hockey sur glace. "Ce sont des copains qui ont insisté pour que j'essaie. J'y ai pris goût, on a fait des tournois, on en fait toujours, c'est super sympa, et il y a une grande amitié entre les joueurs. Vous allez dans n'importe quelle patinoire de curling, en Europe, vous verrez des gens qui s'entendent super bien, boivent un coup, chantent, dansent... C'est l'ambiance du curling qui m'a boosté !".

C'est aussi ce que Céline apprécie : "Ce côté très fair-play, très convivial, surtout lors des tournois à l'étranger : on rencontre d'autres nationalités et c'est l'occasion d'échanger et de voyager : je suis déjà allée en Belgique, en Écosse, en Suisse et en Russie". Une convivialité également partagée en famille, ajoute Stéphane qui joue régulièrement avec son épouse et ses deux filles.

Un sport souvent moqué, reconnaissent les curleurs

S'ils participent aux tournois à l'international et en organisent à domicile*, les curleurs et curleuses de Viry-Chatillon ne risquent pas d'attraper la grosse tête : ils s'entraînent sur une patinoire et non une halle de curling -premier inconvénient- et font souvent l'objet de railleries, par méconnaissance selon Céline : "Les gens se moquent, souvent à cause du balai. Et ils ne considèrent pas le curling comme une pratique sportive. Mais ils changent d'avis dès qu'on leur fait essayer et montrent même de l'intérêt. Y compris chez les jeunes !"

Quelles sont les règles ?

Le but du jeu : lancer et faire glisser une pierre ronde et plate de 20 kilos sur la glace, sur 43 mètres de long, en visant une cible. A l'autre bout, là où se trouve la cible, le capitaine indique au lanceur où il doit lancer, au centimètre près. Les deux autres membres de l'équipe balayent de chaque côté de la pierre, pour ajuster sa vitesse et sa trajectoire, selon les indications du capitaine. L'équipe adverse doit alors écarter les pierres des concurrents et placer les siennes le plus près possible du centre de la cible.

Entraînement au club de Viry-Châtillon. © Radio France - Nathalie Doménégo

A quoi sert le balayage ?

Une fois la pierre lancée, les deux balayeurs l'accompagnent donc sur toute la longueur, de chaque côté, et astiquent la glace, de façon continue ou par intermittence, sur demande du capitaine, pour modifier la trajectoire de la pierre et/ou pour maintenir sa vitesse : "En fonction de la stratégie choisie par le skip (le capitaine), de la vitesse de la pierre et de sa direction, le capitaine va donner des recommandations à balayer ou non" explique Céline.

Le balayage chauffe la glace et crée une file pellicule d'eau en surface, ce qui réduit la force de résistance en surface et par conséquent son freinage. Un bon balayage peut ainsi prolonger la trajectoire de la pierre de 1,5 mètre. "C'est très physique" reconnaît Stéphane, essoufflé, après une séquence d'entraînement de balayage intensif. "C'est aussi très difficile de bien balayer. Il y a très peu de bons balayeurs en France" confie Céline.

*Le club de Viry-Chatillon -seul club de curling d'Ile-de-France restant- rassemble une trentaine de licenciés, 3/4 d'hommes et 1/4 de femmes, de 15 à 70 ans : la passion se transmet de parents à enfants : 6 juniors (de 14 à 18 ans) s'entraînent avec les aînés. Le club organise un tournoi international les 26 et 27 mars 2022 à domicile. Journée d'initiation le 25 mars et tournoi de débutants.

Le capitaine de la partie indique au lanceur la trajectoire à suivre à l'aide de son balai. © Radio France - Nathalie Doménégo

Quelques chiffres

Le curling rassemble 400 licenciés dans 20 clubs en France (dont la moitié en Rhône-Alpes) contre 5.000 licenciés en Suède, qui compte pourtant six fois moins d'habitants, ou encore 450.000 licenciés au Canada (pour 38 millions d'habitants).

Chaque équipe dispose de huit pierres d'un poids de 20 kilos chacune

chacune Il existe trois vrais pistes de curling en France, appelées "halle de curling" : à Megève, Saint-Gervais et Pralognan-la-Vanoise.

Pour en savoir plus : Fédération Fr. des sports de Glaces ; Club de curling de Viry-Chatillon