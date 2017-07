Le club de foot de Fontaine-lès-Dijon veut monter une section féminine

Alors que l'équipe de France féminine de football va tenter ce samedi 22 juillet de se qualifier pour les 1/4 de finale du championnat d'Europe (match face à l'Autriche), le club de foot de Fontaine-lès-Dijon tente quant à lui de créer une section féminine. Pas si simple d'attirer les jeunes filles!

Le club de foot de Fontaine lès Dijon veut donc monter son équipe féminine ! Une initiative voulue par la fédération, qui souhaite que la pratique féminine se développe. Et pour appuyer leur projet, le club de Fontaine a organisé pendant l'été plusieurs séances d'initiation et de découverte du foot pour les enfants âgés de 5 à 12 ans.

Stéphanie et sa copine sont venues se renseigner © Radio France - Soizic Bour

Il y a un petit mois, sur le terrain du stade de Fontaine, une petite dizaine de fillettes étaient au rendez-vous, sous un soleil de plomb, mais ultra motivées à taper dans la balle et apprendre comment le faire correctement d'ailleurs. Des petits exercices étaient en place pour les filles, avec cerceaux, buts miniatures, obstacles, tirs au but et passage de balle.

Peut-être un jour en équipe de France © Radio France - Soizic Bour

Pour l'instant, 4 petites filles sont inscrites, mais il reste encore des places ! Les inscriptions se poursuivent mercredi 6 et 13 septembre, au stade de Fontaine les Dijon.

En attendant, il faut dépasser les clichés sur les filles et le foot, qui ont souvent - malheureusement - la vie dure

Reportage lors d'une journée de sélection à Fontaine-lès-Dijon Copier