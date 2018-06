Le Ban-Saint-Martin, France

"On vient de perdre 4 éducateurs ainsi qu'une équipe complète de vétérans", affirme Pascal Maguin, le "président" par intérim du club de football du Ban-Saint Martin. La faute à un manque d'infrastructures viables.

Le clubhouse fait à peine 25 m², pas assez pour accueillir les 280 licenciés. © Radio France - Roméo Van Mastrigt

Des infrastructures de mauvaise qualité

"Notre clubhouse, ce n'est qu'une penderie. _Il fait à peine 25m² pour environ 280 adhérents_. On y fait sécher nos maillots, on y stocke beaucoup de choses, faute de place. On ne peut pas accueillir tout le monde", regrette-t-il. Même chose pour le terrain de football "dangereux et recouvert par du sable et des graviers" ou pour les vestiaires "surchargés et tout le temps en rotation". Le club n'arrive même plus à recevoir des équipes lors des rencontres.

Le terrain de football est rempli de sable © Radio France - Roméo van Mastrigt

"Si aucun effort n'est fait, c'est sûr, le club du Ban-Saint-Martin cessera toutes ses activités la saison prochaine", menace l'éducateur du club. Il a officieusement pris l'intérim de la présidence du club en avril dernier lorsque l'ancien président et certains membres du comité de direction ont jeté l'éponge face aux difficultés.

Aucun investissement supplémentaire prévu

La nouvelle équipe accuse le conseil municipal et son maire, Henri Hasser, de ne pas tenir ses promesses d'investissements. Pour ce dernier, tout n'est pas aussi simple : "Aujourd'hui, le budget ne prévoit aucun investissement supplémentaire pour le club de foot, il y en a déjà eu ! Le conseil municipal a voté à l'unanimité pour l'investissement dans les écoles. Mais je n'ai jamais fermé la porte pour la construction d'un clubhouse d'ici 2019".

Le club de football organise une assemblée générale le 29 juin.