Le club de gym de Meylan cherche une salle pour s'entraîner

Des barrières empêchent l'accès à la salle de gym à Meylan. Le bâtiment avait été reconstruit après un incendie en 2016. Mais le nouvel édifice n'est pas resté ouvert longtemps puisque le toit menaçait de s'effondrer, à la fin de l'hiver 2022. Les élèves, les bénévoles et les entraîneurs ont dû s'adapter et ont pu s'entraîner ailleurs, à Seyssinet par exemple. Mais ça n'a pas été facile de trouver des salles disponibles. Et encore fallait-il qu'elles soient adaptées à la gymnastique. Résultat, ceux qui font tourner le club sont épuisés, explique Maud Guerry, entraineure : "La gestion des groupes sur six gymnases différents à la complexité de tout ça et donc aujourd'hui, il y a des entraineurs qui se posent la question de poursuivre et de maintenir ou non leur investissement au sein de l'association."

Naviguer de salles en salles

Et pour les élèves, la situation n'était pas forcément idéale non plus. Qui dit changement de salles dit parfois changement d'horaires d'entraînement, des temps de trajet rallongé etc. Et du temps perdu aussi sur la durée de l'entraînement quand il fallait installer le matériel. "On a eu une perte d'efficacité", regrette Cléa, jeune gymnaste de 15 ans. Mais elle ne veut pas changer de club pour autant : "Ca fait plus de quatre ans qu'on est la même équipe. On ne peut pas aller dans un club toutes les cinq. On aimerait garder notre équipe."

L'Aspa Gym tire la sonnette d'alarme : si il ne trouve pas davantage de salles où s'entraîner, il va devoir limiter le nombre de cours, et peut-être les réserver à ceux qui pratiquent la gymnastique en compétition. Anne Duterme, la présidente du club, lance un appel aux associations et aux municipalités, à Meylan ou ailleurs : "Si les [municipalités] sont prêt[e]s à nous laisser une salle et qu'on puisse mettre notre matériel, ça serait avec grand plaisir." Le temps presse : "On est très inquiets pour la survie du club."