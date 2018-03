Évron, France

Et en quarante ans , beaucoup de choses ont changé chez les majorettes d'Evron ! Les tenues kitsch et les danses quasi-militaires accompagnées d'une fanfare sont devenus des clichés. Au club mayennais, on surfe sur l'air du temps, à commencer par le choix des costumes, Chantal présidente du club depuis plus de trente ans raconte 'on ne propose plus n'importe quoi aux jeunes sinon ils répondent,"non mais ça va pas , on va pas mettre ça!"' Le choix des tenues se fait désormais avec les coachs et les majorettes. Pour demain soir, on devrait retrouver des hauts et des jupes pailletées, des chapeaux ou encore des costumes de french-cancan.

Côté musique, là aussi on a abandonné la fanfare, on préfère danser sur les tubes du moment, les morceaux choisis cette année sont divers et variés 'demain soir on dansera sur du Soprano , Arcadian , Kids United ou encore un hommage à Johnny Hallyday' détaille Timothy, jeune danseur de 10 ans dans le club depuis ses premiers pas.

Par ailleurs, des hommes participent aussi au spectacle 'on a un groupe de papa' explique Chantal 'ils feront une danse en kilts écossais' dit-elle. Enfin pour les nostalgiques il y aura bien des numéros de lancer de bâton mais avec des flammes !

Entrée Adultes : 8 € / Enfants -12 ans : 4 €