Le Club Vosgien fête ses 150 ans : "Nous sommes reconnus pour notre savoir-faire"

Le Club Vosgien célèbre un siècle et demi d'existence. Depuis 1872, ses membres créent, balisent et entretiennent les chemins de randonnée dans tout le Grand Est. Son président Alain Ferstler fait le bilan en marge de l'assemblée générale, samedi 11 juin.

150 bougies, 20 000 km de sentiers balisés, 26 660 membres, 128 antennes locales. La réputation du Club Vosgien, né à Saverne en 1872 n'est plus à faire. La fédération d'associations de randonnée tenait ses assises et son assemblée générale au château de Saverne ce samedi 11 juin. Son président Alain Ferstler revient sur l'héritage, les difficultés et l'avenir du Club Vosgien.

France Bleu Alsace : hormis sa longévité et son ampleur, qu'est ce qui fait la renommée du Club Vosgien ?

Alain Ferstler : "Notre balisage existe depuis pratiquement 150 ans. Il a eu autant de succès parce que nous avons un certain nombre de signalétiques bien spécifiques. Un anneau ouvert, par exemple, c'est pour une demi journée de randonnée, un anneau fermé pour une journée complète et surtout, le rectangle rouge, qui a plus de 130 ans. C'est le fer de lance du Club Vosgien [ce symbole est désormais présent sur tous les sentiers de grande randonnée (GR), ndlr], c'est la traversée du massif des Vosges, de Wissembourg jusqu'à Belfort. Nous sommes les premiers à l'avoir fait. Nous avons obtenu le label Leading Quality Trails "Best of Europe", c'est à dire le prix du plus beau sentier, et nous sommes les premiers à l'avoir obtenu en France. On a exporté notre savoir-faire au Brésil, en Lituanie. On nous a contactés dernièrement pour voir si on ne pourrait pas exporter également notre balisage vers le Tadjikistan. Nous enverrons deux ou trois personnes du Club Vosgien sur place pour expliquer notre charte de balisage. C'est encore une preuve qu'on est reconnus mondialement pour notre savoir-faire."

France Bleu Alsace : comment le nombre d'adhérents du Club Vosgien évolue-t-il ?

A.F : "Avec la Covid, nous avons perdu 4 000 membres. Les gens reviennent très, très timidement. Ce sont d'autres personnes qui reviennent. Moi, je souhaite diversifier encore plus les activités du Club Vosgien. Par exemple, tout ce qui concerne le vélo, un vélo électrique, trailer ou des coureurs de nature comme ils s'appellent, ça nous rajeunit aussi. Ça, c'est un gros problème. La moyenne d'âge est aux alentours de 64-65 ans actuellement. Justement, on veut profiter des différents événements pour les 150 ans pour essayer de recruter de nouveaux adhérents. On sait que le challenge va être très difficile pour nous. Les gens ne veulent pas trop s'impliquer. On arrive aujourd'hui vers ce qu'on appelle des consommateurs tout simplement. Être membre du Club Vosgien, c'est avoir une certaine culture, un certain état d'esprit. Les gens aujourd'hui, c'est pas forcément ça. On a du mal."

France Bleu Alsace : comment agissez-vous pour vous renouveler ? Faites-vous appel aux nouvelles technologies ?

A.F : "Cela fait maintenant depuis 2018 qu'on s'est vraiment tournés vers toute la partie informatique. Nous travaillons avec la plateforme allemande Outdooractive, c'est une plateforme sur laquelle nous avons mis à disposition environ 350 cartes, téléchargeables gratuitement, ce qui nous permet d'être vus dans 116 pays. Notre idée, c'est d'établir la marque Club Vosgien. On a fait un sacré effort là dessus. On a pu avoir un partenariat aussi avec Garmin. Un contrat pour l'instant de trois ans avec eux, là aussi, pour nous, c'est de la visibilité. Financièrement, ça ne nous rapporte pas grand chose. Mais la priorité, c'est que le Club Vosgien, on en parle, qu'il soit vu partout. C'est le facteur primordial pour moi. On est sur Instagram et à travers Insta aussi, on peut éventuellement trouver justement ce public plus jeune pour venir chez nous".

De nombreuses animations jusqu'à la fin de l'année

Les nombreux antennes alsaciennes du Club Vosgien vous invitent à participer à des dizaines de randonnées, marches nordiques, visites du patrimoine naturel et historique, circuits VTT, jeux de pistes et fêtes jusqu'au mois de novembre. Tout le programme est à retrouver sur le site web du Club Vosgien.

