Le Col de la Loze, première étape d'un itinéraire cyclable d'altitude ?

Courchevel 1850, Saint-Bon-Tarentaise, France

Ce sera donc le sommet du Tour de France 2020 : le Col de la Loze, à 2304 mètres d'altitude entre Méribel et Courchevel. Sans doute la première étape de l'utilisation des pistes pastorales goudronnées pour des itinéraires cyclosportifs et pourquoi pas cyclotouristiques mais il faudra s'accrocher avec des pentes qui donnent le vertige ! Ce futur itinéraire a déjà un nom : la Via 3 Vallées. Il irait de Courchevel à Méribel et jusqu'à Val Thorens. Il suffira d'emprunter le téléporté pour rejoindre la vallée de la Maurienne et ses itinéraires vélo déjà réputés.

Un itinéraire à vélo depuis Courchevel jusqu'à la vallée de la Maurienne

Philippe Mugnier, maire de Saint-Bon-Courchevel aime rappeler que tout a commencé ... à Courchevel : "l'idée du Col de la Loze a débuté chez nous à Courchevel, l'été dernier parce-que nous avions engagé les travaux dès le mois de septembre. Tout cela en coordination avec l'association des 3 Vallées parce-que l'objectif étant que cette piste cyclable d'altitude aille jusqu'à Val Thorens, sur l'ensemble des 3 Vallées. Vous imaginez si on pouvait partir de Courchevel jusqu'en Maurienne quasiment, parce-que ensuite, Val Thorens va construire une remontée mécanique qui partira d'Orelle jusqu'au sommet de la Cime Caron. Donc on peut imaginer qu'en plus des pistes cyclables, il y aura une connection en remontées mécaniques. Donc là, c'est un produit vraiment exceptionnel".