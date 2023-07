Le col de la Lusette, dans les Cévennes, rendu aux vélos

Pouvoir grimper à vélo, les 11,7 km de montée du col de la Lusette dans le Gard, sans être embêté par les voitures. C'est ce que propose l'Office de tourisme Sud-Cévennes cet été. Ce dimanche, pour la deuxième fois, la circulation est interdite aux voitures de 7h à 11h pour permettre aux cyclistes de se faire plaisir. Ils étaient 118, la première fois, locaux et touristes mélangés. Une route réservée aux plus aguerris avec une pente de 7,2% en moyenne, 12% par endroit à 1351 mètres d'altitude. Les organisateurs du Tour de France ne s'y étaient pas trompés en 2020 en programmant cette montée, lors de la 6e étape entre le Teil et le Mont-Aigoual. Deux autres matinées sont prévues, les 6 et 13 août. Face au succès rencontré, les responsables de l'Office du tourisme envisage, pourquoi pas, d'étendre l'expérience à d'autres cols des Cévennes l'an prochain.

