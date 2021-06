Le collectif du spectacle vivant sarthois lance cinq propositions pour l'avenir de la filière

Né durant le premier confinement de 2020, le CIES (Collectif des intermittents et entrepreneurs du spectacle de la Sarthe) lance cinq propositions pour l'avenir du spectacle vivant en Sarthe. Objectif : lutter contre la précarisation des métiers et être davantage associés aux politiques culturelles.

D'une crise naissent parfois des solutions pour l'avenir. C'est tout l'espoir du CIES, le Collectif des intermittents et entrepreneurs du spectacle de la Sarthe, qui vient de mettre sur la table cinq grandes propositions pour l'avenir du spectacle vivant en Sarthe. Né lors du premier confinement de 2020 et mobilisé pendant plusieurs semaines lors de l'occupation du théâtre des Quinconces, au Mans, le CIES espère dégager des pistes pour répondre à des problèmes anciens exacerbés par la crise du covid.

Fruits de discussions menées depuis plusieurs semaines par une quinzaines de compagnies et de professionnels, au nom d'une soixantaine de membres signataires, ces cinq propositions ont pour objectif de lutter contre la précarisation des métiers et d'associer davantage les professionnels aux orientations et aux décisions des politiques culturelles locales.

Les professionnels du spectacle demandent d'abord aux pouvoirs publics de leur faire davantage confiance. Et proposent de "privilégier une logique de circuit-court de la culture". Autrement dit que les salles et programmateurs sarthois fassent plus de place aux artistes locaux ou encore que les communes les accueillent davantage de résidence. Autre idée : organiser un grand festival du spectacle sarthois pour servir de vitrine à toutes les compagnies.

Une refonte complète du système d'attribution des subventions

Le collectif propose également une refonte complète du système d'attribution des subventions, souvent "compliqué, opaque et dont les critères varient d'une collectivité à une autre". Il faut simplifier le montage des dossiers, disent-ils. Et pourquoi pas créer "une commission départementale d'attribution des aides", dans laquelle des professionnels siégeraient, mais sans voter, afin d'éclaircir certains points et conseiller les élus pour les aider à faire leur choix. Ces mêmes élus, le collectif propose aussi de les former à l'économie et aux pratiques du spectacle vivant, un milieu et des métiers qu'il connaissent souvent très mal.

Enfin, les entrepreneurs du spectacle vivant proposent de structurer la filière en créant une sorte de pôle départemental, avec des salariés, qui permettrait par exemple aux compagnies de mutualiser des emplois administratifs, d'organiser des formations, de tisser un réseau ou de créer un annuaire professionnel de tous les métiers du spectacle en Sarthe.

Ces propositions vont être envoyées à tous les lieux de diffusions, aux programmateurs et aux élus des collectivités locales. Avec l'espoir d'organiser en novembre des assises sarthoises du spectacle vivant et de la culture. Le collectif tiendra également une permanence les 16 et 23 juin, de 11 h à midi, au théâtre de l'Ecluse, au Mans, pour rencontrer les personnes qui le souhaitent.