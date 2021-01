Le collectif "Entre deux toi" chante directement à la porte des habitants de Laleu pour diffuser la culture

Dans le quartier de Laleu à La Rochelle, un groupe de six artistes a décidé de passer par la rue pour proposer une offre culturelle aux habitants. C'est le collectif "Entre deux toi". Avec le confinement, ils ont redécouvert leur quartier et ils ont décidé de l'investir artistiquement.

Comment diffuser de la culture sans salle de spectacle, sans théâtre ouvert ? "Entre deux toi", un collectif de six artistes, plasticien, comédien, metteuse en scène, musicien a trouvé la parade. Ils passent par la rue. Tous habitent le quartier de Laleu à La Rochelle, ils ont choisi d'exercer leurs arts pour leurs voisins. Des voisins qu'ils ont redécouverts avec le confinement.

"Entre deux toi" fait des criées. Les artistes crient des bonnes nouvelles, des messages des habitants. Ils vont aussi chanter directement aux portes de leurs voisins. Ils lisent des contes dans les parcs. Ils essaient de propager la culture malgré la crise sanitaire et donc le collectif réinvente sa manière de travailler. "On a construit avec les contraintes", explique la comédienne Lucile Barret. Ils font donc des spectacles en extérieur, en petit groupe et qui ne dure pas longtemps. Le but est d'avoir une organisation légère et courte.

Enchanter le quartier

Pour le collectif, agir à Laleu a du sens. D'abord, parce que c'est là qu'ils vivent. Il y a aussi besoin de spectacle de qualité pour Floriane Durey. "Laleu La Pallice, sont des quartiers qui sont très mixtes. Il y a quelque chose qui peut se créer", raconte cette plasticienne et poétesse. Elle poursuit : "il y a des gens qui ont l'habitude de recevoir de l'art, d'autre un peu moins." Mais tous les habitants sont curieux et à l'écoute.

Ça marche auprès des habitants

Avec les habitants, ça marche plutôt bien selon la chanteuse Marion Bati. "Il y a une sorte d'ouverture qui s'est faite. C'est quand même assez exceptionnel et surtout, _ça crée une sorte d'ouverture des coeurs_", témoigne-t-elle. Ce n'est pas Béatrice et Ludovic, qui ont eu le droit à une chanson devant leur porte un dimanche après-midi pluvieux qui diront le contraire. "C'était une super surprise", assure Béatrice. "On ne s'y attendait pas du tout", renchérit son compagnon, "c'est un petit rayon de soleil dans la journée, magnifique". "Je suis un peu émue", conclut Béatrice. Une émotion et surtout des liens que le collectif va continuer de tisser cette année. Ils veulent aussi plus faire participer les habitants.