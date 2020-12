Le collectif HF Centre Val de Loire appelle le monde de la culture a plus de parité et d'égalité

Il y a encore du chemin à parcourir pour arriver à la parité hommes-femmes dans le monde de la culture. C'est le constat que fait le collectif HF, qui lutte justement pour plus d'égalité entre les sexes dans ce secteur et qui vient de commander une enquête sur le sujet. Constat de sa présidente en région Centre-Val de Loire Cécile Loyer : "cela donne un tiers, deux tiers. C'est à dire un tiers de femmes seulement dans la programmation, et à la tête des structures culturelles. Et on relève que les femmes ont surtout des responsabilités à la tête des petites structures. Dès que les lieux sont plus importants, qu'il y a des salariés, beaucoup plus d'argent, les femmes disparaissent."

Cécile Loyer nous parle de la parité dans le monde de la culture Copier