Le Collectif Provènço interpelle les candidats aux élections municipales

A deux semaines des élections municipales et intercommunales, le Collectif Provènço a profité de son assemblée générale aux Taillades pour interpeller tous les candidats en leur demandant de s'engager à promouvoir la culture et la langue provençale.

L'occasion était trop belle pour le Collectif Provènço réuni en assemblée générale ce dimanche aux Taillades. A deux semaines du premier tour des élections municipales, les responsables de ce collectif -qui oeuvre depuis 20 ans à défendre la langue et la culture provençale- ont interpellé l'ensemble des candidates et des candidats. Il leur demande de s'engager par écrit à promouvoir la langue et la culture provençale : panneaux aux entrées des villes, drapeaux sur les bâtiments municipaux, soutien aux fêtes traditionnelles, création d'une école municipale du provençal etc... Les propositions ne manquent pas dans la charte "Oui à la langue et aux cultures provençales" adressée aux futurs élus. Le Collectif attend leurs réponses...

L'Observatoire sera inauguré le 20 juin prochain

Deux autres dossiers ont marqué les débats : les conséquences de la dernière réforme du baccalauréat sur l'enseignement du provençal -beaucoup y voient une "attaque délibérée" contre la culture provençale- et l'ouverture prochaine du futur Observatoire de la langue et de la culture provençale. Il verra le jour au Mas Saint-Paul à Cheval-Blanc et devrait être inauguré le 20 juin prochain se félicitent Jean-Pierre Richard le président et Marion Moynault la secrétaire générale du Collectif.

Le Collectif interpelle les candidats aux municipales : le reportage de Daniel Morin Copier

Pierre Gabert maire de Pernes-les-Fontaines : "les élus locaux peuvent faire beaucoup dans leurs communes" Copier

Marion Moynault secrétaire générale du Collectif : "l'option provençal au Bac est de moins en moins accessible..." Copier

Un message très clair lancé en direction des futurs élus... © Radio France - Daniel Morin

Des panneaux aux entrées des communes : une des possibilités offertes aux futurs élus © Radio France - Daniel Morin