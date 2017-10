Le comédien Franck Gastambide présent au festival du film de Sarlat

Le comédien Franck Gastambide vu notamment dans "Les Kaïra" viendra présenter son dernier film au festival du film de Sarlat le mercredi 15 novembre.

La bonne nouvelle est tombée ce mercredi soir. Le comédien Franck Gastambide sera présent le mardi 15 novembre au festival du film de Sarlat. L'acteur a connu le succès auprès du grand public en 2012 avec le film "Les Kaïra" et plus récemment avec "Pattaya", deux films qu'il a également réalisés. A Sarlat, il viendra présenter le nouveau long-métrage de Christophe Régin "Surface de réparation". Un film sur la face cachée du milieu du football. Un rôle plus sombre pour cet acteur habitué aux comédies.

Franck Gastambide rejoint ainsi la liste des personnalités comme Pierre Niney, Charlotte Gainsbourg ou encore Clovis Cornillac qui participeront à cette 26e édition du festival du film de Sarlat. France Bleu Périgord vous fera vivre cet événement en direct du cinéma "Le Rex" de 16h à 19h du 14 au 18 novembre.