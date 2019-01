EN IMAGES - Le comédien Guillaume Canet très heureux de retrouver la Mayenne

Saint-Pierre-sur-Orthe, France

Le célèbre acteur a publié sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram une photo et une vidéo pour marquer son retour dans les Coëvrons où il tourne un film qui relate l'histoire d'une famille d'agriculteurs confrontée aux difficultés et à la souffrance du métier. Guillaume Canet se dit très heureux de retrouver la Mayenne et ses habitants qui l'accueillent et le conseillent.

Les deux publications de Guillaume Canet ont été vues et partagées par des milliers d'internautes et largement commentées.