Le comédien Michel Piccoli s'est éteint dans l'Eure à Saint-Philbert-sur-Risle

"Michel Piccoli s'est éteint le 12 mai dans les bras de sa femme Ludivine et de ses jeunes enfants Inord et Missia, des suites d'un accident cérébral". Le communiqué de la famille ne le précise pas mais le comédien est décédé à Saint-Philbert-sur-Risle, où son épouse et lui possédaient une propriété, le château de la Cour.

Le domaine appartenait initialement à la famille de son épouse. Depuis son mariage avec la scénariste Ludivine Clerc, en juillet 1978, il y venait régulièrement et, l'âge faisant, il y séjournait de plus en plus. Maire de Saint-Philbert-sur-Risle depuis 1989, Francis Courel, avoue ne pas l'avoir rencontré très souvent : "Quand il venait, il venait se reposer. Il était absolument discret et il ne souhaitait pas qu'on parle de lui". Des propos conformes à la réputation du comédien, très pudique sur sa vie privée.

Le maire (Insoumis) de ce village de 800 habitants, dans l'ouest de l'Eure, l'a croisé certains dimanches matins à la maison de la presse : "Lui, il achetait Le Monde et Libé. Moi, j'achetais Le Monde et l'Huma!". Les deux hommes ont en commun leurs idées de gauche. D'ailleurs, en discutant, ils se sont aperçus qu'ils avaient participé aux mêmes manifestations dans les années 70 à Paris: contre la guerre du Vietnam ou les dictatures en Amérique latine.

Personne ne cherchait à se planquer derrière la haie pour prendre une photo - Francis Courel, le maire de Saint-Philbert-sur-Risle

A chaque fois qu'il le rencontrait, Francis Courel était "impressionné". Il se souvient avoir discuté avec lui au château de la Cour, lors du mariage d'une des belles-sœurs de Michel Piccoli : "Sa présence remplissait l'atmosphère. Quand on lui parlait, il nous fixait des yeux pour souligner une qualité d'écoute vraiment extraordinaire."

Tous les habitants de Saint-Philbert-sur-Risle savaient que ce monstre sacré du cinéma vivait en partie dans la commune. Mais tous respectaient sa vie privée : "Personne ne cherchait à se planquer derrière la haie pour prendre une photo". En 1985, Michel Piccoli était venu inaugurer l'agrandissement du groupe scolaire. Le comédien avait raconté des souvenirs autour de sa propre scolarité et comme la décoration de l'école était une fresque autour de Victor Hugo, il avait choisi de lire des extraits des Choses Vues, un recueil de notes posthumes de l'écrivain. "C'était un vrai régal!", se souvient Francis Courel.

Le maire de Saint-Philbert-sur-Risle a été informé de sa mort dès les premières heures, par l'épouse de Michel Piccoli. Mais il n'a rien dit, par respect pour la famille qui a souhaité annoncer le décès six jours plus tard. Toujours cette discrétion, cette pudeur. Des valeurs qui étaient chères à Michel Piccoli.