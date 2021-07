Le comédien stéphanois Mehdi Djaadi cartonne au festival Off d'Avignon

Du Crêt-de-Roc aux planches du festival d'Avignon ! Le Stéphanois Mehdi Djaadi fait un véritable carton en ce moment pour le Off. Il présente son spectacle "Coming Out" au théâtre des Corps Saints jusqu'au 31 juillet.

Il fait son "Coming Out" au festival Off d'Avignon. Le comédien stéphanois Mehdi Djaadi, 34 ans est en ce moment dans le Vaucluse où il présente son spectacle au théâtre des Corps Saints jusqu'au 31 juillet, dans le cadre du festival Off. Le sujet n'a rien à voir avec l'orientation sexuelle, mais plutôt spirituelle. Mehdi, comme il se fait appeler, sait de quoi il parle : élevé dans une famille de tradition musulmane, il est converti au catholicisme.

Un spectacle "très dur" envers les extrêmes

"Je n'ai pas encore les petites chaussures bateau, le polo Ralph Lauren et le col relevé, mais je pourrais...", s'amuse Mehdi sur scène. "En revanche, ce que je n'aurais jamais, ce sont les pommettes roses et la mèche de catho." Avec humour et beaucoup de bienveillance, Mehdi raconte sa quête de spiritualité, son passage par l'école coranique, sa conversion au protestantisme puis au catholicisme. "C'est un spectacle qui n'est pas prosélyte, qui n'est pas moralisateur, qui rend compte d'un parcours et qui rend compte aussi des contradictions, des paradoxes des uns et des autres et qui est surtout très dur envers les extrêmes", explique le comédien.

"Moi, j'ai reçu un héritage de mes parents qui était un héritage culturel pieux, les bons côtés de la religion. Et puis j'ai aussi vu dans mon quartier les débuts de l'intégrisme. On essaye d'en parler un peu dans le spectacle, mais je parle aussi de la façon dont j'ai été accueilli par la communauté chrétienne et parfois avec difficulté, parce qu'il y a un écart culturel, parfois une forme de racisme. Et en même temps, je raconte ce que c'est que d'être un comédien chrétien dans un milieu qui est très anticlérical. Avec là aussi, parfois, une forme d'extrémisme. On se dit très tolérant, très progressiste, mais on regarde un peu avec malveillance les personnes qui ont la foi, surtout la foi chrétienne."

Impossible de parle de Saint-Étienne sans évoquer le stade Geoffroy-Guichard

Ce spectacle, Mehdi Djaadi l'a écrit avec le metteur en scène Thibault Evrard en 2019. Il a fait quelques dates à Paris de janvier à mars 2020, juste avant le premier confinement. C'est donc la première fois qu'il présente "Coming Out" ailleurs qu'à Paris. "J'ai aussi très envie de venir le jouer à Saint-Étienne, ce serait formidable. On dit bien souvent qu'on est Stéphanois avant d'être Français ou d'origine algérienne. J'ai le cœur vert et j'en parle dans le spectacle. C'est une ville qui a une âme. J'aime souvent dire que pour comprendre Saint-Étienne, il faut aller au stade Geoffroy-Guichard. Et le douzième homme, ce sont toutes ces personnes qui sont stéphanoises, de souche ou de cœur et qui donnent de la voix pour supporter les Verts."