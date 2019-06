Le comédien strasbourgeois Alex Lutz de retour sur les bancs de l'école

Strasbourg, France

Alex Lutz s'est confié pendant une heure et demi auprès d'une soixantaine d'élèves du lycée Jean Monnet ce mardi après-midi. Il a accepté de répondre à leurs questions dans le cadre de l'opération "un artiste à l'école" et de dévoiler les différentes facettes du métier d'artiste.

Il trouve sa voie grâce au Théâtre Jeune Public à Strasbourg

Le comédien strasbourgeois, qui s'est révélé auprès du grand public grâce à son rôle dans Catherine Liliane, leur a avoué avoir été "un élève plutôt moyen, plutôt sympa, et finalement je n'ai redoublé que ma troisième". Doué en dessin, il trouve sa voie grâce au Théâtre Jeune Public à Strasbourg, où il prend des cours. Il raconte aux élèves son émotion après avoir remporté cette année le César du meilleur acteur pour son rôle dans Guy, la célébrité, et l'argent. Il séduit son auditoire et Marie le trouve "honnête, franc et je pense qu'elle continuera encore longtemps".