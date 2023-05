Nuits de la Mayenne : le comédien Thibault de Montalembert, parrain de la 50e édition

Les Nuits de la Mayenne, ce sont 263.000 spectateurs et plus de 7500 artistes qui se sont succédé depuis 49 ans dans tout le département, lors de ce festival itinérant mêlant théâtre, danse, cirque et arts de rue. Cette année, le festival aura lieu du 17 juillet au 11 août, avec 14 spectacles, 24 représentations dans 17 communes (Vautorte, Saint-Berthevin, Cossé-le-Vivien, Champéon, Louverné, Sainte-Suzanne ou encore Chémeré-le-Roi). Des spectacles qui seront joués bien souvent en plein air dans les cours de châteaux privés, sur les places d'église, ou encore dans la caserne des pompiers du SDIS (Service d'Incendie et de Secours) à Saint-Berthevin.

Une soirée anniversaire à Château-Gontier-sur-Mayenne

Pour célébrer la 50e édition, les organisateurs des Nuits de la Mayenne ont choisi un parrain prestigieux, le comédien Thibault de Montalembert. Comédien pour le théâtre, le cinéma et la télévision, il incarnait récemment Mathias Barneville dans la série "Dix pour cent". Né à Laval, ce grand lecteur et mélomane assure régulièrement des lectures publiques.

Il viendra le lundi 19 juin pour lire des extraits du Petit Prince de Saint-Exupéry accompagné par l'Ensemble instrumental de la Mayenne. La soirée aura lieu au théâtre des ursulines de Château-Gontier-sur-Mayenne.