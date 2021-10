VIDÉO - Le comité régional du tourisme dévoile un film magnifique sur les sports extrêmes azuréens

La vidéo a été officiellement présentée lors du dernier Roc d'Azur et cette semaine est diffusée plus généralement sur les réseaux sociaux. Ce film magnifique met en scène "Les Deux Extrêmes" du département : la mer et la montagne. Deux extrêmes incarnés par l'apnéiste Guillaume Nery et le VTTiste Yannis Pelé.

Dans une succession d'images exceptionnelles tournées dans des paysages azuréens, la vidéo montre une terre de contraste aux couleurs hallucinantes. Elle sert ainsi de support au CRT, le comité régional du tourisme, pour ses actions déployées dans le cadre de son club sport et tourisme. Le projet a justement été aidé par le CRT. Difficile d'avoir mieux en image pour vanter les mérites d'un territoire où en moins d'une journée, tout est possible.