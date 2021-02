Le compositeur berrichon Florent Marchet signe la musique de la mini série "Les Aventures du jeune Voltaire"

Le compositeur et muscien Florent Marchet s'essaie à une nouvelle discipline. Il a créé la musique de la série "Les Aventures du jeune Voltaire" qui sera diffusée à partir de ce lundi soir sur France 2.

L'exercice n'est pas nouveau pour Florent Marchet. Le musicien berrichon a déjà signé la musique d'une douzaine de films, séries, courts-métrages et documentaires. Mais c'est la première fois qu'il s'essaie au film historique : la série "Les Aventures du jeune Voltaire" réalisée par Alain Tasma.

"Alain Tasma m'a appelé lorsqu'il travaillait sur le montage de la série. Il essayait de mettre dessus des musiques additionnelles (NDLR : musiques déjà existantes, signées de compositeurs contemporains de Voltaire en l'occurence) et je trouve que cela ne marche pas" raconte Florent Marchet.

Le musicien s'est alors attelé à la tâche, s'impregnant des heures durant de l'univers de la série pour être au plus près de l'époque et des caractères des personnages.

"C'est presque de la peinture, de la sculpture, pour être en immersion. On va chercher des matériaux. Est-ce qu'on va vers des choses organiques, percussives, accoustiques, ou pas. Quelque chose qui fonctionne avec l'image et l'histoire".

Et pour cela, Florent Marchet a parfois refait à trois reprises la musique d'une scène. Parfois, c'est le montage qui a été adapté "pour que la cymballe tombe au bon moment"... Pour finir, il a composé "le double ou le triple de ce que l'on a utilisé".

Une expérience passionnante qui donne des envies au chanteur/compositeur/romancier : "J'adorerais faire la musique d'un film de pirate ou de cap et d'épée ou un western !"

Et pourquoi pas un jour, jouer à la fois la musique, et un rôle... Un autre défi peut être pour Florent Marchet, qui a décidément plus d'une corde à son clavecin. "Les aventures du jeune Voltaire" à partir de ce lundi soir, 21 h 05 sur France 2.