Mort de Michel Legrand : ce que Claude Nougaro lui devait

Occitanie, France

Michel Legrand s'est éteint dans la nuit du vendredi 25 au samedi 26 janvier à Paris, à l'âge de 86 ans, a annoncé samedi son attaché de presse.

Ses thèmes dans Parapluies de Cherbourg, des Demoiselles de Rochefort avaient marqué l'histoire du cinéma français. Le compositeur avait remporté trois Oscars et cinq Grammy Awards. Mais Michel Legrand ce n'est pas que du cinéma. Le compositeur avait beaucoup travaillé avec Claude Nougaro.

Des débuts passés ensemble

Les deux hommes avaient travaillé ensemble depuis les années 50. "On a fait un des derniers concerts de Claude à la Halle au Grains, juste piano et voix, racontait Michel Legrand dans une interview à France Bleu Occitanie en 2016. Pas d'orchestre, juste moi au piano et lui qui chantait. On avait retravaillé des chansons qu'on avait écrites dans les années 50, 60 pour ce concert caritatif extraordinaire. Il y avait tellement de monde dans la salle qu'il y avait du public sous le piano !"

Michel Legrand raconte l'un des derniers concerts de Claude Nougaro à Franck Langlois lors d'une interview en 2016 Copier

Hélène Nougaro se souvient de la collaboration entre son père et Michel Legrand : "Claude l'appelait 'Le Grand'. Il a séjourné quai de Tounis à Toulouse quand nous avions l'appartement sur les bords de Garonne. Avec mon père, ils ont eu une proximité très grande au tout début de leur carrière. Ils allaient tous les deux voir des interprètes pour leurs chansons. À un moment, Michel Legrand a dû voir que Claude n'avait pas besoin de ça. Il lui a dit 'chante toi-même !' Et les premiers succès de Claude, il les doit à Michel Legrand : Le Cinéma, Les Don Juan..."