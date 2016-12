Le compositeur Pierre Barouh, auteur de la chanson du film "Un homme et une femme", est mort à 82 ans

Le parolier et compositeur Pierre Barouh, auteur notamment du texte des chansons "Un homme et une femme" et "La bicyclette", est décédé mercredi à l'âge de 82 ans à Paris, a indiqué son épouse. Il a succombé à un infarctus.

Le parolier et compositeur Pierre Barouh, auteur notamment du texte des chansons "Un homme et une femme" et "La bicyclette", est décédé mercredi à l'âge de 82 ans à Paris, a indiqué son épouse à l'agence AFP. "Pierre Barouh, hospitalisé depuis cinq jours, est décédé cet après-midi à l'hôpital Cochin à Paris à la suite d'un infarctus", a annoncé sa femme Atsuko Ushioda.

Il avait écrit les paroles de la célèbre chanson du film de Claude Lelouch, "Un homme et une femme", sur une musique de Francis Laï. Le film avait reçu la Palme d'or au festival de Cannes en 1966.

Il avait aussi composé "La bicyclette", chantée par Yves Montand.

Le parolier avait également écrit des textes pour les chansons d'autres artistes, notamment Françoise Hardy. En novembre dernier, il avait fêté les 50 ans de son label indépendant "Saravah", qui a offert un espace de création unique à Jacques Higelin, ou encore Brigitte Fontaine.