Le compte à rebours a démarré pour la semaine fédérale de cyclotourisme dans le Cotentin

Bis repetita...Comme un air de déjà vu ce vendredi 16 avril avec la signature d'une convention pour l'organisation de la 82e édition de la semaine fédérale internationale de cyclotourisme dans le Cotentin du 25 juillet au 1er août prochain. A 100 jours du départ exactement, un compte à rebours a été installé devant la mairie de Valognes. Cette fois-ci on y croit et les organisateurs croisent les doigts parce que l'an dernier en raison du COVID la manifestation avait été annulée et reportée à cette année. Objectif attendu : 8 000 participants entre découverte et randos. Même si ça promet d'être compliqué en raison de la crise sanitaire, Hubert Huet, président de la commission d'organisation de la semaine fédérale internationale de cyclotourisme assure que les randos auront bien lieu "On y est ! Après tout dépendra des protocoles sanitaires car nous avions 600 à 700 repas de prévus par jour et ça c'est actuellement impossible. Les points d'accueil qui pourront voir passer jusqu'à 8 000 personnes dans la journée, la cérémonie d'ouverture dans le stade avec 2000 à 3 000 personnes tout cela nous pose questions. L'angoisse aussi c'est de ne pas être à la hauteur des attentes des participants échaudés par l'annulation de l'an passé."

Signature de la convention pour l'organisation de la semaine fédérale de cyclotourisme en Cotentin entre le maire de Valognes Pierre Coquelin, le président de la communauté d'agglomération du Cotentin David Margueritte et Hubert Huet, président de © Radio France - Katia Lautrou

L'organisation lance un appel aux bénévoles

L'organisation est aujourd'hui, à 100 jours du départ, à la recherche de bénévoles pour "tout ce qui concerne les circuits, les signaleurs, les baliseurs, assistants de parcours pour la sécurité…" préciseHubert Huet, président de la commission d'organisation de la semaine fédérale internationale de cyclotourisme. Il recherche aussi des _"hébergeurs, des chambres chez l'habitant puisque certains ont décliné cette année"_. Et puis l'organisation doit faire face aussi parfois à la démotivation " On est pas tout jeunes, la plupart des bénévoles ont entre 65 et 75 ans et un an de plus ça compte." A noter que le comté est aussi à la recherche d'un local logistique de 200 à 300m2 pour 3 mois.

Renseignements sur : https://ffvelo.fr/ff-cyclotourisme/