Le Comptoir des Loisirs cherche des talents pour son salon des confinés à Évreux

Le Comptoir des Loisirs d'Évreux va organiser dans quelques mois un salon des confinés. Il lance un appel à candidatures jusqu'au 15 juin aux habitants de l'agglomération. Tout le monde peut participer et toutes les formes d'expression sont les bienvenues.

La période du 17 mars au 11 mai a été propice à la création, "chacun s'est remis à la musique, a fait beaucoup de cuisine, des dessins ou créé des objets" explique Marion Hossin, l'adjointe de direction du Comptoir des Loisirs, "l'idée de ce salon, c'est de valoriser toutes les petites pépites que chacun a réalisées chez soi pendant le confinement" . Le Comptoir des Loisirs lance donc un appel à candidature aux habitants des 74 communes de l'agglomération d'Évreux :

_Ç_a peut être de l'objet, de la musique, de la vidéo, des photos de leurs recettes de cuisine, car malheureusement, on ne pourra pas mettre les petits plats dans les grands dans l'office

Et Marion Hossin de prendre aussi l'exemple d'une jeune fille qui a écrit des comptines pour les enfants dans les crèches, il n'y aucune limite à la créativité, si ce n'est que les créations doivent être visibles par tous, petits et grands.

"Rendre cette période optimiste"

Un comité de sélection vérifiera que les créations répondent aux valeurs du Comptoir : une création contemporaine "il ne faut pas que la création soit passéiste", optimiste "pour rendre cette période optimiste pour ceux pour qui elle a été un peu triste", partagée et originale/originelle "une collection de photos sur des endroits vides, le suisivi de l'évolution d'une plante ou d'un arbre dans le jardin" détaille Marion Hossin qui, si elle le voulait, pourrait aussi participer à ce salon des confinés. Pendant le confinement, elle a tenté pour la première fois "des recettes pourtant toutes bêtes, un flan, une crème aux oeufs, mayonnaise, j'ai réussi et je suis très fière de moi" souffle-t-elle. Maintenant, c'est à vous de jouer. Vous avez jusqu'au 15 juin pour faire parvenir votre dossier composé d'une présentation personnelle et d'une vidéo ou d'un visuel au Comptoir des Loisirs.