Le concert d'IAM annulé à Vitrolles, un des membres du groupe est cas contact

Le concert du groupe IAM prévu ce mercredi soir au "Jardin sonore festival" de Vitrolles est annulé. L'un des rappeurs marseillais est cas contact au Covid-19 et l'ensemble du groupe doit rester dix jours à l'isolement.

I AM ne se produira pas à Vitrolles ce soir (image d'archives 2019)

Les organisateurs du "Jardin sonore festival" de Vitrolles, annoncent que le concert du groupe IAM prévu ce mercredi soir est annulé. L'un des rappeurs marseillais est cas contact au Covid-19 et l'ensemble du groupe doit rester dix jours à l'isolement. Le remboursement des billets sera "automatique et mis en place dans les meilleurs délais", expliquent les organisateurs du festival. Toutes les informations relatives à ce remboursement sont disponibles sur le site internet du festival et la page Facebook.

Les concerts à venir d'IAM, dont celui de Saint-Raphaël ce jeudi seront donc probablement annulés également.

En début de semaine, Akhenaton, le leader du groupe IAM publiait une vidéo rappelant son opposition et celle du groupe au pass sanitaire.