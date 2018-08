Charleville-Mézières, France

"Pour des raisons indépendantes de notre volonté, le concert de Booba prévu le 25 août prochain au Cabaret Vert est annulé." C'est par une publication sur leur page Facebook que les organisateurs du Cabaret Vert ont annoncé la déprogrammation du rappeur Booba ce jeudi.

Booba est en détention provisoire depuis le 4 août, suite à la bagarre qui a éclaté entre le Duc et le rappeur Kaaris, ainsi que leurs proches, dans un hall de l'aéroport d'Orly le 1er août. Booba a fait appel de sa détention provisoire afin de pouvoir se produire mais les organisateurs n'ont pas attendu la décision de justice pour trancher. "Il était impossible pour quiconque de garantir que Booba pouvait jouer. Décision a donc été prise d'annuler sa venue pour ne pas laisser le festival et le public dans le flou et dans l'attente" indique l'un des membres de l'équipe du Cabaret Vert.

Les organisateurs ne précisent pas dans quelle mesure les spectateurs seront dédommagés, ni quel artiste remplacera Booba sur la grande scène du Cabaret Vert le 25 août prochain.