Le Mans, France

Cela devait être un gros coup pour le stade MMArena : accueillir un concert grand public avec une star internationale. Le show du britannique Jay Kay, chanteur de Jamiroquai, se déroulera finalement au coeur du circuit des 24 heures du Mans. Le chanteur est en effet passionné d'automobile, comme en témoignent certains de ses clips tels que Cosmic Girl ou Cloud 9 :

C’est la deuxième fois qu’un événement musical de cette ampleur échappe au stade MMArena, après l’annulation à l’été 2012, à la dernière minute, d’un concert de Johnny Hallyday en raison de la pluie.

Le MMArena ne fait pas de commentaires sur les raisons de ce changement de lieu. Son directeur Yannick Hoinville avait cependant évoqué dans les colonnes du Maine Libre des difficultés à vendre les billets. Le stade peut accueillir jusqu’à 34.000 personnes lors des concerts.

L’Automobile Club de l’Ouest qui organise les 24 heures du Mans se réjouit de son côté d’accueillir “un grand concert supplémentaire” à la veille de la course, lors de la parade des pilotes, auquel pourront assister les détenteurs d’un billet “Enceinte générale” des 24 heures. Les groupes Texas, Dr Feelgood et Arcadian étaient déjà programmés dans l’enceinte du circuit.

Les fans ayant acheté des places pour le concert de Jamiroquai pourront se faire rembourser ou accéder au concert dans l’enceinte du circuit, et découvrir par la même occasion “la plus célèbre course d’endurance au monde” souligne l’ACO.