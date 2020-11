Le concert de l'ancien chanteur de Supertramp à Nîmes annulé

Il devait se produire l'été prochain (2021) dans les Arènes de Nîmes, le 20 juillet précisément. Le concert de Roger Hodgson et America est d'ores et déjà annulé, selon le Festival de Nîmes. Roger Hodgson est la voix mythique du groupe de rock britannique Supertramp, à qui l'on doit les légendaires « Breakfast in America », "The Logical Song", Give a little bit" ou encore "Goodbye Stranger", "Take the Long Way Home".

Toutes les informations sont à retrouver sur le site du festival de Nîmes.