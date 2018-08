Charleville-Mézières, France

Changement de programme pour le Cabaret Vert : Stéphane Eicher est contraint d'annuler son concert prévu dimanche. Dans un communiqué, l'organisation avance des raisons médicales, sans plus de précision.

Stéphane Eicher devait se produire dimanche à 20h30. Suite à cette annulation, le quintette parisien "Feu ! Chatterton" viendra présenter son nouvel album, "L’Oiseleur" sur la scène Zanzibar. C'est un groupe de pop-rock originaire de Paris.

Toujours d'après l'organisation, " les membres du groupe se sont formés notamment aux sons des illustres Serge Gainsbourg et Alain Bashung. Tous confessent un amour sans borne pour Radiohead et Led Zeppelin, mais aussi pour des artistes de leur génération tels que Tame Impala ou Mac DeMarco. Leur premier album "Ici le jour (a tout enseveli)", couronné disque d'or en 2016, confirme leur place dans le ciel musical de France et d'ailleurs".