Le concert des Heures vagabondes annulé pour cause d'orage ce soir à St Georges les Baillargeaux

Saint-Georges-lès-Baillargeaux, France

Dans la Vienne, la soirée des Heures vagabondes est annulé à cause du risque d'orages à Saint-Georges les Baillargeaux, indique ce midi la mairie. C'est le groupe Stuck in the sound qui devait se produire ce soir dans le cadre du festival de concerts gratuits organisé chaque été par le département de la Vienne en milieu rural. Météo France a prévu en effet une "forte instabilité" dans le Poitou jusqu'à ce soir minuit.