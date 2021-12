Le concert du Nouvel An aura bien lieu en janvier au Zénith de Pau

Les concerts du Nouvel An à Pau auront bien lieu. Les dernières annonces gouvernementales établissaient que les jauges étaient limitées à 2.000 personnes en intérieur. Dans la mesure où il y a moins de 2.000 billets vendus par date pour l'instant, l'événement est maintenu. Les concerts au Zénith de Pau se tiennent les samedi 8 et dimanche 9 janvier. Il s'agit de concerts donnés par l'OPPB, l'Orchestre de Pau Pays de Béarn.

Musiques de films au programme

Frédéric Morando, directeur artistique de l'orchestre de Pau Pays de Béarn, est d'autant plus ravi parce que l'année dernière ça avait été reporté et finalement annulé : "Il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour ceux qui ont acheté des billets puisqu'aucune des trois séances ne dépasse les 2.000 billets vendus. La question qu'on se pose, et qui est d'ordre plus interne, c'est que les décrets n'étant pas sortis, on ne sait pas encore l'accompagnement financier de l'État sur l'abandon de recettes importantes que représentent ces places non vendues à cause de cette jauge dégradée."

L'orchestre caressait l'espoir de vendre 3.000 billets par concert. Les spectacles sont maintenus le samedi 8 janvier à 17h et le dimanche 9 janvier à 11h et 17h au Zénith de Pau. La billetterie a été fermée pour ces spectacles.

L'OPPB expliquait récemment sur Facebook que cette année on pourrait reconnaître des musiques de films mises à l'honneur dans le programme. Parmi les surprises du concert du Nouvel An :

Star Wars

Lawrence d'Arabie

Mission impossible

2001, l'Odyssée de l'espace

Autant en emporte le vent

Harry Potter

Le Parrain

Rabbi Jacob

Le gendarme de Saint-Tropez

Les Parapluies de Cherbourg