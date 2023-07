Le concert d'Emile & Images rassemble les générations à Aytré

Dans le parc Jean Macé à Aytré, plus de 5.000 spectateurs ont fait le déplacement pour assister gratuitement au concert d'Emile & Images ce jeudi 13 juillet. Le groupe légendaire des années 80, connu pour son disque d'or Les Démons de Minuit, a performé pendant 2 heures allant de sa discographie jusqu'à des reprises de chanteurs français. Le spectacle qui sert de voyage dans le temps a été organisé par la municipalité pour remplacer les feux d'artifice du 14 juillet, pour le public "c'est une mission réussie".

Un voyage dans le temps intergénérationnel

Dans le public, on comprend rapidement l'importance de ces groupes, même après 35 ans de carrière. À Aytré, Émile & Images réunit plusieurs générations, des grands-parents, des parents, des enfants, tous connaissent les chansons par cœur. Chez certains, ils ravivent des souvenirs de jeunesse "à l'époque, on aimait danser, surtout sur les musiques d'Émile & Images, on allait au bal très souvent, j'espère retrouver cette ambiance", raconte Maryse, 84 ans. D'autres se revoient il y a quelques années à peine, lors de la découverte de ces chansons, "c'est toujours ce qu'on écoute en fin de soirée pour donner le peu d'énergie qui nous reste" dit Chloé, 17 ans, en rigolant.

Voir autant de diversité dans les âges, ça émeut Mario Ramsamy, chanteur du groupe, "une histoire d'amour s'est créée entre notre public et nous, sans les jeunes qui sont dans le public ça n'existerait pas". Des années après, il n'aurait jamais pensé vivre cette histoire aussi longtemps, "il n'y a rien de plus surprenant qu'un public qui répond présent au bout de 35 ans. Il y a quand même trois générations dans la foule", poursuit-il. Pour lui, rien à redire, la soirée est une grande réussite, "du début à la fin du concert le public était réceptif, ça fait du bien, j'en ai même vu qui étaient déguisés", dit-il en montrant un groupe venu habillé de sequins et de perruques.

Le succès des chansons des années 70-80

Du côté du public, tous sont d'accord sur le fait qu'il est nécessaire de continuer d'écouter ces musiques. "Ce sont des chansons que m'ont transmis mes parents et que je veux transmettre à mes enfants, ça ne me choque pas qu'on continue de les écouter, ça donne le sourire, ça nous fait danser, on en a besoin en ce moment", explique Christophe venu avec Eliott, son fils de 9 ans. Même si avec lui, Mathilde, sa femme, reste surprise, "je n'aurais jamais pensé venir danser avec mon fils sur Maîtresse ou Jusqu'au bout de la nuit, ça me fait plaisir de partager un bout de mon adolescence avec lui".