L'Euskal Cookie primé au concours du gâteau basque avec une note chocolatée

Biarritz, France

Première édition du concours de gâteau basque avec une touche chocolatée organisé dans le cadre du Salon du chocolat et des délices basques à la halle d'Iraty à Biarritz. Dans un premier temps les participants étaient amenés à déposer leur recette via un formulaire sur le site internet de France Bleu Pays Basque puis une sélection de 8 finalistes a eu lieu parmi les différentes propositions venues du Pays Basque mais également de nombreuses régions de France. Un jury professionnels constitué de Paul Pierinelli organisateur du salon du chocolat et des délices corses à Bastia, Lionel Elissalde chef du restauant "Chez Martin", Céline Pariès de la maison Pariès, Rodolphe Ganard meilleur apprenti de France dans la section cuisine froide et Grégoire Tiffanneau responsable des programmes de France Bleu Pays Basque ont jugé les 8 gâteaux en se basant sur différents critères pour établir un classement : l'odeur, l'aspect, les saveurs, le goût, le concept et l'originalité.

A l'issue de la délibération, c'est l'Euskal Cookie de Gracie Michelena qui réside à Saint Pée sur Nivelle qui a été primé. Ce gâteau basque revisité avec des pépites de chocolat a fait l'unanimité du jury.

La recette de l'Euskal Cookie (pour 2 gâteaux)

Ingrédients pour la pâte

500 g de farine à gâteaux

3 jaunes d’œuf + 1 œuf entier

300 g de sucre cristallisé

Sel

250 g de beurre

3 ml de sirop d’orange

100g de pépites de chocolat

Ingrédients pour la crême pâtissière

1/2l de lait

3 œufs

120g de sucre

2 sachets de sucre vanillé

50g de farine

Le déroulé de la recette : Sortir le beurre à l’avance afin qu’il ramollisse. Mettre tous les ingrédients dans un récipient dans l’ordre. Commencer par malaxer le sucre et le beurre, puis mélanger au reste au fur et à mesure. Pétrir jusqu’à obtenir une boule. Prendre un morceau de pâte, l’étaler de 0.5 à 1 cm d’épaisseur. Foncer le fond d’un moule beurré. Étaler de la crème pâtissière à 1 cm du bord. Prendre à nouveau un morceau de pâte, l’étaler. La poser sur la crème, appuyer sur les côtés, pour relier les 2 pâtes. Badigeonner le dessus du gâteau de blanc d’œuf. Mettre dans le four chaud 30 min th 8.