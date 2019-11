Le concours équestre Equiseine fête ses 20 ans à Rouen

Rouen, France

Des tonnes de sable, des barrières par centaines, des passages pour les chevaux... Tout est monté en seulement quatre jours au Parc des expositions des Rouen. Le concours équestre CSI quatre étoiles Equiseine accueille 200 cavaliers et 420 chevaux de compétition, pour quatre jours intenses.

Ce qui attire le public, c'est bien sûr les grands prix quatre étoiles, les plus prestigieux au monde. "Nous profitons de cet événement pour que Rouen soit une grande terre d'équitation, clame Antoine-Guy Bréand, le directeur d'Equiseine. Nous amenons le haut niveau équestre à Rouen, et il y a une demande, la Seine-Maritime est là où il y a le plus de licenciés en Normandie..."

Difficile de le contredire en voyant tout le public présent dans les tribunes et dans les allées, c'est une petite fourmilière, orchestrée par 80 bénévoles, qui font vivre le concours. Parmi eux, Emmanuelle Dondninger, sellière à son compte, qui a fermé boutique quelques jours pour aider à l'organisation : "Je suis une ancienne cavalière, passionnée et c'était l'occasion d'y participer enfin ! C'est la première fois que je fais du bénévolat, mais là c'est le gros événement de l'année alors cela me fait plaisir..."

Des épreuves pour les plus jeunes

Au programme, des compétitions quatre étoiles, donc, mais aussi des épreuves une étoile, pour des compétiteurs régionaux, ou plus jeunes. Alice Lainé s'entraîne dur. Elle n'a que 16 ans et suit des cours par correspondance pour se consacrer le plus possible au cheval. Ce dimanche 24 novembre, elle est alignée sur le Grand Prix 140, et espère faire un bon résultat :

Pour les familles, il n'y a pas que des épreuves de cavaliers confirmés, les jeunes enfants peuvent également suivre une initiation sur un poney ou à cheval : une petite écurie a été aménagée dans le Parc des expositions.

