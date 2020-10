Le concours international des jeunes chefs d'orchestre est maintenu en 2021 à Besançon

Le prestigieux concours international des jeunes chefs d'orchestre est maintenu en 2021 à Besançon. Le conseil d'administration vient de le décider et réfléchit pour adapter cette 57ème édition à la crise sanitaire.

Le prestigieux concours international des jeunes chefs d'orchestre aura bien lieu en 2021 à Besançon. Le conseil d'administration a décidé de maintenir la prochaine édition, malgré l'épidémie de coronavirus - Covid 19. Il a pris sa décision lors de sa dernière réunion, mi-septembre. Les organisateurs réfléchissent maintenant à la manière dont ils peuvent adapter ce concours, en fonction de la situation sanitaire.

Pour la première fois, des présélections à Paris

Le calendrier est déjà fixé : les présélections sont prévues du 16 avril au 5 mai 2021 à Berlin, Pékin, Montréal, Besançon et pour la première fois aussi à Paris. "Nous devons maintenant prévoir un plan B, une solution de repli, si jamais une de ses villes ne peut pas accueillir ces présélections" confie Jean-Michel Mathé, directeur du Festival international de musique de Besançon et organisateur du concours. Il reste confiant et surtout "optimiste".

Les dates sont fixées

Le concours international des jeunes chefs d'orchestre lui-même est prévu du lundi 13 septembre au samedi 18 septembre 2021 à Besançon pour la 57ème édition. Il est organisé tous les deux ans, pendant le Festival international de musique.