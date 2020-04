Le confinement vu de Nausicaá et du zoo de Maubeuge

Faute de visiteurs en lien avec le confinement, les zoos et aquariums de la région sont en veille. Mais pas question de tourner la clé et d’attendre que le covid-19 passe. Il y a des animaux à nourrir et il faut le faire en respectant les consignes de distanciations sociales.