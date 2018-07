Baillargues, France

Il va falloir patienter un peu plus longtemps que prévu avant d'espérer pratiquer le ski nautique à Baillargues ou faire son jogging autour du plan d'eau du futur parc multi-glisse.

Après avoir pourtant donné son accord il y a tout juste un an et avoir même déclaré le projet de parc Gérard Bruyère d'utilité publique, le conseil d'Etat vient, contre toute-attente, de donner raison à un énième recours déposé par l'opposant historique à ce projet, Marc de Pillot de Coligny.

La plus haute juridiction française en matière de droit administratif a en effet invalidé la cession d'une partie de deux parcelles de terrains indispensables à la construction du futur parc, dont une appartient à ce dernier.

Dans leurs conclusions, les juges du conseil d'Etat affirment que la commune de Baillargues n'a pas réalisé de document d'arpentage, un document établi par un géomètre pour définir précisément les parcelles qui lui appartiennent, alors que le commissaire enquêteur l'avait précisément recommandé dans son rapport.

L'arrêté du 11 septembre 2013 pris par le préfet de l'Hérault, et qui avait lui aussi reconnu le projet d'utilité publique, est donc annulé.

Une décision qui oblige maintenant la commune de Baillargues à revoir sa copie. Avec pour principale conséquence le rallongement des délais d'achèvement du futur parc.

Un enquiquineur procédurier...

Jean-Luc Meissonnier, maire de Baillargues et vice-président chargé des sports à l'agglo de Montpellier, prend acte de la décision du conseil d'Etat, mais avec humour et philosophie.

"On a à faire à un enquiquineur procédurier qui multiplie les recours depuis plusieurs années. Pour l'instant nous on joue en défense. Mais on a un bon collectif et on va voir comment on peut mettre un avant-centre qui peut aller percuter et mettre quelques buts en face !"

Un projet qui tarde à sortir de terre

C'est en janvier 2014 que les premiers coups de pelle de ce parc de 12 hectares situé à l'entrée nord de la commune ont été donnés.

A l'origine, il s'agissait de créer un bassin de rétention pour éviter les inondations.

Le projet prévoit à présent de devenir une référence en matière de sports de glisse, notamment pour la pratique du wakeboard, et pouvant à terme accueillir des épreuves du FISE.

Le parc devrait aussi comporter un sentier de 2 kms et demi pour pratiquer le footing ou le roller.

Compte tenu de ce nouveau recours, il ne devrait pas être terminé avant 2020.