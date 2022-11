Le conseil départemental de la Creuse lance un sondage pour connaître vos pratiques culturelles

"Avez-vous une activité bénévole en lien avec la culture (accueil, animation, bibliothèque, organisation...) ?" "Fréquentez-vous les lieux ou événements culturels suivants en Creuse ?" Voilà le type de questions auxquels vous pouvez répondre tout au long du mois de novembre dans le sondage mis en ligne par le Conseil départemental de la Creuse. L'idée c'est ensuite d'ajuster l'offre culturelle en fonction des réponses. Le questionnaire en ligne est disponible ici . Il est constitué de 22 questions.

ⓘ Publicité

Environ 1.500 personnes y ont déjà répondu. "C'est déjà intéressant, ça va nous permettre d'avoir un vrai panel de Creusois pour redéfinir l'orientation culturelle du département", affirme Viviane Olivier, la directrice de la bibliothèque départementale de la Creuse. C'est d'autant plus important que ce schéma culturel n'a pas changé depuis 2006. "Depuis 2006, les pratiques culturelles ont évolué. La Creuse est un département relativement peu peuplé mais qui est très très riche de sa vie culturelle. Et donc ça, je pense que ça va être aussi l'occasion de le montrer. On en attend quand même une petite photographie à l'échelle du département pour pouvoir tirer quelques enseignements", poursuit-elle.

Des réponses qui feront l'objets de trois débats en février 2023

Le principal objectif reste de rendre la culture plus accessible. "On travaille depuis plusieurs années pour que la culture se répande le plus possible sur le territoire. Ça passe éventuellement par rendre cet accès le plus proche possible des Creusois. Et puis aussi en fonction des souhaits, peut-être qu'il y a des activités culturelles et artistiques qui ne sont pas suffisamment développées au goût d'une certaine population. On veut faire l'inventaire de tout ce qui existe, de tout ce qui pourrait exister et voir comment on peut le mettre en musique", précise Catherine Defemme, la vice-présidente du Conseil départemental de la Creuse, en charge de l'accueil, de l'attractivité et de la culture.

L'idée de ce sondage est venue après la période de Covid-19, qui a bouleversé notre rapport à la culture . "Il nous semblait important de travailler sur ce diagnostic pour faire un bilan de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui existe au niveau des offres culturelles, artistiques, aussi bien des pratiques collectives ou individuelles. Et de pouvoir analyser les attentes des Creusois après cette période de Covid", complète Catherine Defemme.

Les résultats du sondage sont attendus pour le début d'année 2023. Ces réponses seront alors étudiées puis discutées lors de trois forums organisés en février prochain à La Souterraine, Guéret et Aubusson et ouverts au public. Le projet de nouveau schéma départemental sera ensuite proposé en assemblée plénière au conseil départemental puis voté.