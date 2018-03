Drôme, France

Le conseil départemental de la Drôme a doublé le budget dédié à la rénovation du patrimoine. Alors qu'en 2017, la collectivité y consacrait 167 000 euros, elle va dépenser 300 000 euros en 2018 pour restaurer et entretenir les monuments qui font l'identité du territoire. Traditionnellement, cette enveloppe servait à financer une trentaine d'opérations de réhabilitation des châteaux ou des églises remarquables. L'objectif cette année, c'est aussi de restaurer le petit patrimoine rural non protégé: les lavoirs, les moulins, les fontaines, les chapelles, les cabanons, ou encore les pigeonniers. Le département lance donc un appel à projet.

La restauration d'un cabanon à La Garde Adhémar

Le Département a déjà sélectionné quelques projets de rénovation, comme celui de la fontaine d'Alberte à Bourdeaux, ou celui de la restauration d'un cabanon à La Garde Adhémar. "C'est un très joli petit cabanon qui se trouve à l'extérieur des remparts. Les maçonneries sont en bon état mais la toiture est à restaurer", estime Anne-Marie Clapier, de la conservation du patrimoine au département de la Drôme. Historiquement, ces cabanons servaient notamment à stocker le matériel agricole. La plupart d'entre eux sont dorénavant inutilisés et souvent laissés à l'abandon: "Certains sont envahis par la végétation, d'autres ne sont déjà plus que des tas de cailloux. Il est grand temps de les repérer et de les comptabiliser pour ne pas les oublier", estime la responsable du patrimoine bâti et mobilier.

Le département, prêt à financer les travaux des patrimoines privés

Afin de sauver le petit patrimoine, le Département est prêt à aider financièrement les propriétaires privés qui souhaiteraient faire rénover un bien. L'aide peut aller jusqu'à 7500 euros par projet, mais il faut remplir plusieurs conditions: le patrimoine doit être visible depuis le domaine public, les travaux doivent être réalisés dans les règles de l'art et le propriétaire doit également attester qu'il n'a pas l'intention de vendre le bien dans les cinq années qui suivent l'obtention de la subvention.

Le Département lance par ailleurs un deuxième appel à projet, à destination cette fois des villes et villages de caractère, comme Sauzet, Mirmande ou Montbrun-les-Bains. Il s'agirait de revitaliser et valoriser les centres de ces communes, souvent délaissés au profit de secteurs récents et périurbains.

La conservation du patrimoine, un "geste économique"

Fabien Limonta, le vice-président du Département, en charge de la culture présente ce plan de relance pour la restauration du patrimoine comme un moyen de soutenir l'économie locale et l'emploi : "On considère que le patrimoine est une source de développement touristique et la restauration génère évidemment de l'activité pour les artisans locaux", détaille-t-il. 50 à 70% des entreprises ou artisans retenus pour effectuer ces travaux sont installés dans la Drôme, selon le département.

Le travail de ces artisans d'art drômois est d'ailleurs mis en avant dans une exposition photos, qui leur est consacrée du 29 mars au 25 mai sur les grilles de l'hôtel du département.