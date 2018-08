Deux mois et demi après l'inscription au patrimoine mondial de la Chaîne des Puys - Faille de Limagne, le Conseil Départemental veut fêter la bonne nouvelle avec les puydômois. Rendez-vous le 15 septembre pour Au bonheur des Dômes.

Il y avait eu une première cérémonie, début juillet, cinq jours après l'inscription au patrimoine mondial. C'était en petit comité et en version politique avec la venue de Sébastien Lecornu, le secrétaire d'Etat chargé de la transition écologique et solidaire. Cette fois, le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme veut associer tous les habitants (ce qui n'exclue pas une partie politique) et profite du week-end des journées du patrimoine pour organiser Au bonheur des Dômes.

Cela va durer toute la journée, avec pour commencer quatre randonnées encadrées, aux quatre points cardinaux, aboutissant toutes au Puy de Dôme. Le nombre de places est limité, trois sont déjà complètes, il est encore possible de s'inscrire pour la plus longue, 30 kilomètres depuis le sud. Programme sportif ensuite avec la 26eme édition du Trophée des Muletiers. L'après-midi, le sommet du puy de Dôme sera animé par 7 concerts, des animations pour les enfants et des démonstrations de parapente. Avant un "Night Glow" à la tombée de la nuit, des montgolfières gonflées et illuminées comme d'immenses lanternes.

Classement de la @chainedespuys Faille de #Limagne à l’@UNESCO_fr : conférence de presse pour présenter la journée de festivités tout public sur le site du PDD le 15 sept @Departement63@parcvolcans@volcanlemptegy@Parc_Vulcaniapic.twitter.com/KZvEn1YZiv — Eric Gold (@egold_senat) August 29, 2018

Un premier effet UNESCO ?

Cette journée spéciale marque le début de la seconde phase. Après la bataille pour l'inscription, il faut maintenant faire vivre le site. Les retombées sont difficiles à estimer dans un espace qui accueille environ 2 millions de visiteurs par an. En tout cas, la fréquentation était importante cet été. Le meilleur instrument de mesure, c'est la fréquentation du Panoramique des Dômes. En juillet-août, on en est déjà à 187.000 passagers, +7% en juillet et +4% pour le mois d'août.

Difficile tout de même de savoir si c'est un effet UNESCO. La plupart des touristes avaient réservé leurs vacances avant le 2 juillet, la date de l'inscription, l'effet n'est probablement encore que marginal. Il sera certainement plus sensible à long terme. Il pourrait aussi se faire sentir sur les ailes de saison, juin et septembre, avec déjà de nombreuses réservations de groupes pour le mois à venir. Des journalistes japonais sont également attendus le week-end prochain, grâce à l'inscription au patrimoine mondial.