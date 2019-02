VIDEO - Le conservatoire de Perpignan, la succès story

En 30 ans, Daniel Tosi et ses équipes ont métamorphosé le conservatoire de Perpignan. Le directeur qui est aussi compositeur et chef d'orchestre était notre Grand Témoin ce vendredi sur France Bleu Roussillon.

3 200 élèves, plus de 200 profs : le conservatoire de Perpignan (conservatoire à rayonnement régional) est aujourd'hui le plus important du sud de la France, deux fois plus gros que ceux de Toulouse ou Montpellier par exemple. Comment ce petit conservatoire de province a-t-il en 30 ans réussi à devenir une des références nationales ? Le directeur Daniel Tosi était le Grand Témoin ce vendredi matin sur France Bleu Roussillon entre 8h15 et 8h30.