Le Conservatoire des Landes fête ses 40 ans

L'institution va célébrer cette année son quarantième anniversaire. Avec au programme : des événements tout au long de l'année : 40 manifestations, 40 parrains, 40 partenariats pour marquer le coup.

17 lieux d'enseignement

Le Conservatoire de Musique et de Danse a été créé en 1982, avec seulement alors une dizaine de disciplines enseignées. Aujourd'hui, on en compte une trentaine, et le conservatoire rayonne sur tout le territoire.

Le conservatoire des Landes, ce sont 1816 élèves, 99 enseignants, 35 disciplines enseignées, qui vont des traditionnels piano, violon, clarinette, à la guitare électrique, aux platines, en passant par le chant lyrique et la danse. Le conservatoire des Landes a son siège à Mont-de-Marsan, mais également cinq antennes réparties sur tout le territoire : à Tyrosse, Pontonx, Morcenx, Hagetmau, et Parentis, soit au total 17 lieux d'enseignement sur le département.

Musiciens amateurs et professionnels

Il accueille les enfants en classe d'éveil musical dès 5 ans, et les accompagne jusqu'à la fin du 3ème cycle, c'est à dire jusqu'au baccalauréat. Il forme ainsi des centaines de musiciens amateurs mais prépare aussi les musiciens professionnels de demain, qui pourront ensuite poursuivre des études supérieures de musique et intégrer les plus prestigieuses formations. Certains anciens élèves mènent d'ailleurs de prestigieuses carrières internationales. C'est le cas par exemple du montois Armel Descotte, actuel hautbois solo de la Scala de Milan.

Musique à l'école

Le Conservatoire, ce sont aussi des dispositifs dans le milieu scolaire avec des cours dispensés au sein des établissements par les enseignants du conservatoire : les CHAM, classes à horaires aménagées musiques (dans les collèges de Capbreton, Soustons, Mont-de-Marsan) mais également le dispositif "orchestre à l'école", au collège de Gabarret, créé en 2018, qui propose aux élèves dès la 5ème de s'initier aux cuivres et aux percussions.

Le Conservatoire des Landes est financé à 46% par les communes et communautés de communes adhérentes, à 38% par le Conseil Départemental des Landes, à 14% par la contribution des familles et 3% par l’État.

40 manifestations, 40 parrains, 40 partenariats

Pour célébrer ce quarantième anniversaire, le Conservatoire a décidé de décliner le chiffre 40 (chiffre cher aux landais !) de différentes façons : 40 manifestations (pour être partout sur le territoire, de Parentis à Ondres, d’Hagetmau à Saint-Lon les Mines, de Mont de Marsan à Soustons), 40 parrains (anciens enseignants, anciens élèves, ils ont fait l’histoire du Conservatoire et irriguent aujourd’hui la vie musicale), 40 partenariats (parce que la vocation du Conservatoire est de travailler avec les autres : Landes Musiques Amplifiées ou le Café Music’, la Fédération des Groupes Folkloriques, le festival de jazz de Capbreton ...).

Parmi les temps forts de cette année de célébration, quatre manifestations seront emblématiques : le 9 avril, au Tube (Seignosse), "A tot Vedent (à la vue de tous)" où se rencontrent danse et musiques traditionnelles et actuelles et où seront présents des musiciens des Landes et de Pyrénées Atlantiques ; le 15 avril, salle Roger Hanin (Soustons) : les classes de musiques actuelles amplifiées accueilleront un ancien élève qui émerge sur la scène nationale, Julien Granel ; le 13 mai, Salle Capranie (Ondres) : les résidants du foyer Lestang partageront un moment de musiques autour du répertoire Peter Gabriel avec les élèves des classes de cordes et de musiques actuelles amplifiées ; le 4 juin, au Pôle Culturel (Mont de Marsan) où se rencontreront musique(s) et danse(s).