Dijon, France

Pendant les vacances scolaires, le Consortium à Dijon invite les enfants à s'initier à l'art contemporain. En ce moment, ils peuvent découvrir deux expositions du centre d'art contemporain, grâce à des visites adaptées à leur âge.

"Ils sont beaucoup plus réceptifs à l'art en général et à l'art contemporain en particulier que les adultes, explique Marion Payrard, chargée du service des publics au Consortium, parce qu'ils n'ont pas d'a priori. Pendant les visites on ne rentre pas dans des propos trop conceptuels, on va surtout les faire réfléchir sur les formes, les couleurs, les matériau. Ils vont aussi pouvoir dessiner, on rend ça très ludique."

L'expositon de Peter Schuyff au Consortium © Radio France - Anne Pinczon du Sel

Infos pratiques : les visites pour enfants auront lieu mercredi 3 et jeudi 4 janvier à 15h. L'entrée est gratuite pour les enfants et 4€ pour les adultes.