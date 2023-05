"Le contact est plus facile " : une brigade à cheval patrouille dans les parc et rues piétonnes de Colmar

Les chevaux s'appellent Pulldumann et Loulou, ils sillonnent désormais avec leurs cavaliers les parcs et rues piétonnes de Colmar. Ils appartiennent aux brigades vertes. Ils ne passent pas inaperçu dans la cité de Bartholdi, beaucoup viennent déjà les caresser.

Créer du lien et lutter contre les incivilités

Habituellement, ces chevaux et leurs cavaliers sont présents dans les zones rurales depuis 1989 dans le Haut-Rhin, ils vont faire désormais partie du paysage à Colmar. Le binôme sera présent une fois par semaine.

"On veut lutter contre les incivilités : déjections canines, chiens non tenus en laisse, des déchets non mis dans les poubelles. Il y a aussi les trottinettes et les vélos électriques qui ne respectent pas le code de la route. Il y a aussi la lutte contre les dépôts sauvages," expliquent les brigades vertes.

Des chevaux choisis pour leur calme © Radio France - Guillaume Chhum

"Le cheval est un moyen de transport doux. Le contact est aussi plus facile quand on patrouille à cheval. Nos chevaux ont un tempérament plutôt calme," souligne Valéry Deparis, le chef de poste de la brigade verte de Colmar.

Expérimentation jusqu'en juin

Cette présence est la bienvenue pour le maire de Colmar. " En zone piétonne, les cavaliers ont une vue d'ensemble notamment sur notre marché de Pâques. Ca attire aussi les enfants et les parents. Cela donne aussi un rapport différent entre les administrés et leur police," se réjouit Eric Straumann.

Cette expérimentation est menée jusqu'au mois de juin à Colmar.

Une présence qui est la bienvenue à Colmar © Radio France - Guillaume Chhum