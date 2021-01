Le conte de fée pour 5.000 nouveaux co-châtelains de la Mothe-Chandeniers.

Décidément, le château médiéval de la Mothe-Chandeniers n'en finit plus de faire tourner les têtes. Souvenez-vous, la Mothe-Chandeniers est le premier château au monde à avoir été sauvé par des milliers d'internautes 25.000 co-propriétaires venant de 115 pays qui avaient permis de réunir près de 2 millions d'euros. Après l'achat, en 2019, les travaux se mettent en place peu à peu et un nouveau projet de crowdfunding est lancé il y a un mois et se poursuit encore quelques jours (14 février). Il s'agit de financer les prochaines tranches de travaux pour la restauration et la consolidation du château.

Ce château oublié est devenu la plus grande copropriété au monde - JC Aviateur

79 euros pour une part du château

79 euros pour une part du château et vous devenez co-chatelain. En seulement 1 mois, près de 5.000 néo-châtelain(e)s de France et de 70 pays ont franchi le pas, voilà de quoi ravir Bastien Goullard l'un des dirigeants de la start up Dartagnans :" ça va nous permettre de lancer la phase 2 des travaux et permettre aussi d'aller chercher d'autres investisseurs en plus des actionnaires actuels ou des nouveaux, tout ce qui nous reste à restaurer, plus la partie évènementielle etc, on est sur une enveloppe globale de 10 millions d'euros." Des millions d'euros voilà qui fait grincer les dents sur la page Facebook de l'association historique les amis du château de la Mothe-Chandeniers où l'on parle d'arnaque et même de prendre des gens pour des pigeons. De son côté l'association "adopte un château" s'est retiré et ne souhaite même plus en entendre parler pour les mêmes raisons nous expliquant notre association sauve des châteaux pas des start up.

Un château en ruine qui ravit des milliers d'amoureux - JC Aviateur

Les nouveaux co-chatelains eux, sont ravis, et défendent le projet. "Il y a des frais de gestion, administratifs, de supervision des travaux, il est normal que la start-up prenne sa part. Pour beaucoup, c'est soit l'aventure qui a connu une belle exposition médiatique qui les a motivé, soit l'idée d'une box pour Noël pour faire un cadeau original et qui motive les nouveaux co-propriétaires. Et puis en cette période de pandémie et d'ambiance morose ça fait du bien d'avoir un projet commun tous ensemble, "vivement le prochain chantier bénévole de la fin du mois de janvier" s'amuse Jean Christophe, tombé littéralement amoureux du site avec sa femme, n'hésitant pas à quitter la banlieue parisienne pour le loudunais afin de vivre au plus près de "leur" château.