Le conteur groisillon Lucien Gourong est décédé

Le conteur, auteur et gastronome Lucien Gourong est décédé ce lundi 15 février à l'âge de 77 ans. Né le 11 octobre 1943 sur l'île de Groix, il sera pendant dix ans, propriétaire d’une auberge-cabaret dans la région de Lorient où il programmera plus de 500 spectacles. Il prend ensuite la route avec son premier spectacle "La Mer à boire", créé à partir d'histoires collectées dans les bars de son île natale. Et avec l'accent mar plij (!) qui contribuera à son succès.

Amoureux de son île et de sa gastronomie, il a écrit une douzaine d'ouvrages consacrés à la Bretagne, sa culture, ses traditions et sa gastronomie évidemment, tels Contes des îles de Bretagne en 1999, Confidences d'un homard en 2008, ou encore A table ! Balade culinaire en Bretagne en 2019.

Dans ses nombreux spectacles, il aimait mêler mets et mots en évoquant ses racines groisillonnes, sa grand-mère et ses recettes notamment. Lucien Gourong avait d'ailleurs participé à créer la confrérie du gâteau breton. Le maire de Ploemeur, Ronan Loas salue sa mémoire : "Je garde en lui nos épiques et pantagruéliques déjeuners, nos échanges autours des lichouseries de Groix comme de Bretagne, ses talents de conteurs, cette idée folle de fonder la confrérie du Gâteau breton ensemble dans le cadre de Deizioù et bien sûr nos ateliers culinaires contés à l'espace culturel Passe Ouest de Ploemeur."

