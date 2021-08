Le contrôle du pass sanitaire n'a pas fait fuir les visiteurs du musée Fabre à Montpellier

Le contrôle du pass sanitaire est obligatoire depuis le 21 juillet dans les lieux de loisirs et de culture accueillant plus de 50 personnes. C'est le cas du musée Fabre à Montpellier qui reçoit toujours 350 personnes par jour.

Le pass sanitaire est obligatoire à l'entrée des lieux de culture et de loisirs accueillant plus de 50 personnes depuis le 21 juillet. C'est le cas du musée Fabre à Montpellier."Les contrôles se passent bien. Les gens sont même fiers de montrer qu'ils sont vaccinés" se réjouit l'agent de sécurité Fabrice. L'affluence n'a pas baissé malgré cette obligation. Il y a toujours 350 visiteurs chaque jour. Ce qui surprend le directeur, Michel Hilaire : "Je pensais que ça allait décourager les visiteurs mais en réalité ils ont toujours le désir de venir au musée."

Le directeur du musée Fabre, Michel Hilaire, est rassuré de voir l'affluence dans son musée. Copier

Une organisation pour les visiteurs

Pour les non vaccinés, il faut présenter un test négatif de moins de 48 h. Charlotte, Joshua et Paul, 19 ans, viennent de Strasbourg et sont de passage à Montpellier. Ils ont dû passer à la pharmacie avant. "Le pass sanitaire engendre des mesures à prendre en amont auxquelles on ne pense pas forcément, surtout quand on est en vacances" raconte Charlotte. Pour celles et ceux qui ont reçu leurs deux piqûres, la question ne se pose même pas. Comme pour Colette, 63 ans, qui vient du Gard : "Le fait de pouvoir visiter le musée en sachant que tout le monde est vacciné, c'est rassurant."